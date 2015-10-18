بالصور.. المهاجرون يتجهون إلى سلوفينيا ومقتل 16 فى طريقهم إلى اليونان

يسلك المهاجرون الذين يعبرون البلقان فى اتجاه غرب أوروبا طريق سلوفينيا السبت بعدما اغلقت المجر حدودها مع كرواتيا ليلا، فيما قضى 16 مهاجرا جديدا بينما كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان.

وأعلن خفر السواحل اليونانيون صباح السبت ان اربعة مهاجرين هم ثلاثة اطفال وامرأة لقوا مصرعهم غرقا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بعد غرق مركبهم فى بحر ايجه.

وقال المصدر نفسه ان المهاجرين الاربعة الذين لم تكشف جنسياتهم ماتوا غرقا بالقرب من جزيرة كاليمنوس.

كذلك، قضى 12 مهاجرا السبت بعد غرق مركبهم قبالة السواحل التركية بينما كانوا فى طريقهم إلى اليونان، بحسب ما اوردت وكالة انباء الاناضول.



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