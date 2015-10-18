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خبير اقتصادى: 4 آلاف مصنع مغلقة منذ ثورة 25 يناير

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خبير اقتصادى: 4 آلاف مصنع مغلقة منذ ثورة 25 يناير خبير اقتصادى: 4 آلاف مصنع مغلقة منذ ثورة 25 يناير
قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن هناك 4 آلاف مصنع مغلق منذ اندلاع ثورة 2011، لافتًا إلى أن فقدت خلال الأعوام السابقة ما يقرب من 15 مليار دولار سنويًا، بسبب انخفاض معدل السياحة بمصر.

وأضاف بدرة، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الاحتياطى الأجنبى النقدى تراجع بعد ثورة يناير 2011 ولم يستقر إلا بعد دعم دول الخليج لمصر بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، موضحًا أن هناك جفافًا ونشاطًا غير استثمارى بالتلاعب بالدولار والعملة الصعبة.

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مصر 365

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