1.6 مليون ناخب يدلون بأصواتهم اليوم بـ843 لجنة لاختيار 14 مرشحا ببنى سويف

يدلى اليوم الأحد، مليون و598 ألفاً و615 مواطناً بأصواتهم فى 843 لجنة انتخابية موزعين على 7 لجان عامة، لاختيار 14 مرشحاً يمثلون محافظة بنى سويف فى برلمان 2015.

ويتنافس 156 مرشحًا للفوز بـ14 مقعداً انتخابياً ففى الدائرة الأولى مركز وبندر بنى سويف يتنافس 37 مرشحاً على ثلاث مقاعد، وفى الدائرة الثانية بمركز الواسطى يتنافس 21 مرشحاً على مقعدين، ويتنافس 27 مرشحاً فى الدائرة الثالثة بمركز ناصر على مقعدين.

وفى الدائرة الرابعة بمركز ببا يتنافس 22 مرشحاً على مقعدين، وفى الدائرة الخامسة بمركز إهناسيا يتنافس 13 مرشحاً على مقعدين، وفى الدائرة السادسة بمركز الفشن يتنافس 25 مرشحاً للفوز بمقعدين، وفى الدائرة السابعة بمركز سمسطا يتنافس 11 مرشحاً للفوز بمقعد واحد.

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