أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

1.6 مليون ناخب يدلون بأصواتهم اليوم بـ843 لجنة لاختيار 14 مرشحا ببنى سويف

Google+ Print
1.6 مليون ناخب يدلون بأصواتهم اليوم بـ843 لجنة لاختيار 14 مرشحا ببنى سويف 1.6 مليون ناخب يدلون بأصواتهم اليوم بـ843 لجنة لاختيار 14 مرشحا ببنى سويف
يدلى اليوم الأحد، مليون و598 ألفاً و615 مواطناً بأصواتهم فى 843 لجنة انتخابية موزعين على 7 لجان عامة، لاختيار 14 مرشحاً يمثلون محافظة بنى سويف فى برلمان 2015.

ويتنافس 156 مرشحًا للفوز بـ14 مقعداً انتخابياً ففى الدائرة الأولى مركز وبندر بنى سويف يتنافس 37 مرشحاً على ثلاث مقاعد، وفى الدائرة الثانية بمركز الواسطى يتنافس 21 مرشحاً على مقعدين، ويتنافس 27 مرشحاً فى الدائرة الثالثة بمركز ناصر على مقعدين.

وفى الدائرة الرابعة بمركز ببا يتنافس 22 مرشحاً على مقعدين، وفى الدائرة الخامسة بمركز إهناسيا يتنافس 13 مرشحاً على مقعدين، وفى الدائرة السادسة بمركز الفشن يتنافس 25 مرشحاً للفوز بمقعدين، وفى الدائرة السابعة بمركز سمسطا يتنافس 11 مرشحاً للفوز بمقعد واحد.

موضوعات متعلقة..
>بالصور.. "الدعاية الحرام" بالانتخابات ورحلة البحث عن بركة الشيخ والقسيس

http://www.youm7.com/story/2015/10/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-/2393828#.ViLXifmqqko
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365