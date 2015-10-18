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"السكة الحديد" تُطالب بنك الاستثمار بتسليمها قرض الـ1.530 مليار جنيه

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"السكة الحديد" تُطالب بنك الاستثمار بتسليمها قرض الـ1.530 مليار جنيه "السكة الحديد" تُطالب بنك الاستثمار بتسليمها قرض الـ1.530 مليار جنيه
طالب حسنى سليمان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية، بنك الاستثمار القومى بالالتزام بتسليمها دفعات قرض الـ1.530 مليار جنيه فى مواعيدها، حتى تستطيع الهيئة تلبية احتياجات مشروعات التطوير التى تنفذها.

وقال نائب رئيس الهيئة، إن هناك اتفاقًا بين بنك الاستثمار والهيئة بدفع البنك قرض قيمته 1.530 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 خلال دفعات محددة لغرض المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن الهيئة طلبت 600 مليون جنيه، إلا أنها لم تحصل سوى على 240 مليون جنيه.

وأضاف نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن وزارة المالية ملتزمة بتسليم الهيئة دفعات الـ1.4 مليار جنيه المتفق على حصول الهيئة لها خلال 2015/2016 شهريًا، مطالبًا بنك الاستثمار القومى بالالتزام أسوة بوزارة المالية.

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