رفعت قمصان:مقاطعة الانتخابات "أسلوب فاشل" للتعامل مع الواقع

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية أسلوب فاشل، وتابع: "أريد أن أصل إلى أكبر من المقاطعة.. كل الأعمال الإرهابية لا يمكن لها أن تغير دولة مهما بلغ عنف الإرهاب ووضاعته.. الإرهاب أسلوب فاشل للتعامل مع الوضع".

ونعى "قمصان"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، المستشار صابر سعيد، قائلاً: "أتقدم بخالص العزاء لأسرة القاضى صابر سعيد، الذى استشهد أثناء توجهه لاستلام أوراق لجنته الانتخابية".