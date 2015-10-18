رفعت قمصان:مقاطعة الانتخابات "أسلوب فاشل" للتعامل مع الواقع

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية أسلوب فاشل، وتابع: "أريد أن أصل إلى أكبر من المقاطعة.. كل الأعمال الإرهابية لا يمكن لها أن تغير دولة مهما بلغ عنف الإرهاب ووضاعته.. الإرهاب أسلوب فاشل للتعامل مع الوضع".إعلان - Ads إعلان - Ads
ونعى "قمصان"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، المستشار صابر سعيد، قائلاً: "أتقدم بخالص العزاء لأسرة القاضى صابر سعيد، الذى استشهد أثناء توجهه لاستلام أوراق لجنته الانتخابية".