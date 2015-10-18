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حزب "تمرد": أبلغنا "العليا للانتخابات" بتجاوزات حزب النور بالسعودية

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حزب "تمرد": أبلغنا "العليا للانتخابات" بتجاوزات حزب النور بالسعودية حزب "تمرد": أبلغنا "العليا للانتخابات" بتجاوزات حزب النور بالسعودية
أكد محمد نبوى، المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" -تحت التأسيس، أن الحزب على تواصل مع جميع غرف العمليات بالخارج التى تتابع الانتخابات البرلمانية وتصويت المصريين بالخارج .

وأضاف "نبوى" لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يتابع عمليات اقتراع المصريين التى تجرى بدول العالم بمختلف التوقيتات، لافتا إلى أن الحزب أرسل كل تقاريره لوزارة الخارجية لابلاغ سفاراتها بما تم رصده، كما تم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات لتوثيق مخالفات حزب النور بالسعودية .

وأوضح أن اتحاد المصريين بالخارج على تواصل دائم مع الحزب لإبلاغه بما تم رصده فى مختلف الدول وما رصده بعمليات الاقتراع .


>انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج.. غلق صناديق الاقتراع فى تمام التاسعة فى سفارات مصر بمسقط والمنامة والرياض وأسلو.. والمرأة تتصدر مشهد الاقتراع فى برلمان 2015 بدول الخليج العربى

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مصر 365

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