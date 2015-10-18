سفير مصر بالهند: التصويت بالانتخابات جرى فى جو هادئ والإقبال كان جيدا

قال السفير حاتم تاج الدين سفير مصر لدى الهند مساء أمس، أن عملية تصويت المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين بالهند فى الانتخابات البرلمانية، جرت فى جو هادئ وأن الإقبال كان جيدا.

وأضاف السفير حاتم تاج الدين فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عملية الاقتراع جرت وفقا للمواعيد التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، حيث بدأت اللجنة اليوم الساعة ٥:٣٠ صباحا بتوقيت القاهرة وأغلقت بالمساء فى نفس التوقيت وننتظر استكمال عمليات التصويت غدا.

وأشار السفير تاح الدين إلى أن الاقتراع شهد أمس حضور عدد من المواطنين المدون فى بطاقة رقمهم القومى أو جواز سفرهم المميكن عنوان مسجل فى أحد الدوائر التى تضمها المرحلة الأولى، وكان من ضمنهم أعضاء فرقة بنى سويف للفنون الشعبية ومشرفى وزارة الثقافة المشاركين باسم مصر فى مهرجان ثقافى يقام فى نيودلهى ويضم عددا من الفرق الفنية من مختلف دول العالم، وقد حرص أعضاء الفرقة على ممارسة حقهم الانتخابى حتى خلال مشاركتهم فى المهرجان، وقبل توجههم للمسرح الذى يقام عليه عروض المهرجان الدولى.