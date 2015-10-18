"التعليم العالى" تشترط توقيع طلاب الشهادة السودانية على صحة البيانات

قررت وزارة التعليم العالى، منعا لتزوير البيانات من قبل طلاب الثانوية السودانية، توقيع الطالب وولى أمر على إقرار بصحة البيانات المقدمة من قبلهم مع استبعاد الطالب نهائيا من الجامعة إذا تبين عدم صحتها.

فيما كشف مصدر، أنه تم اكتشاف 22 حالة تزوير جديدة من طلاب الثانوية السودانية وتم استبعادهم نهائيا.

وقررت الوزراة فحص كل الملفات الورقية للطلاب الخاصة بالطلاب السودانية والانتهاء منها خلال أسبوع على الأكثر.

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