محافظة الجيزة تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين فى الانتخابات

قال الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، خلال تواجده بغرفة العمليات للوقوف على آخر الاستعدادات، إنه تم تخصيص عدد من أرقام التليفونات بالغرفة لتلقى شكاوى بلاغات المواطنين والأحداث الطارئة والأرقام هى (37797072- 37800570 – 35843001-37794622- 35863004- 35868668).

ودعا المحافظ، كافة المواطنين بالجيزة، إلى النزول والمشاركة فى الإستحقاق الثالث لخارطة الطريق وممارسة حقهم الدستورى والقانونى واختيار أعضائهم بحرية تامة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ينحصر دورها فقط فى الإعداد والتجهيز والمعاونة دون التدخل فى الانتخابات من قريب أو بعيد وترك الحرية الكاملة للمواطنين فى اختيار من يمثلونهم فى مجلس النواب.

وأضاف أن الجيزة تعد أكبر كتلة تصويتية فى المرحلة الأولى حيث يبلغ عدد الناخبين بها أكثر من4,6 مليون ناخب وأنها اتخذت كا الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية وإظهارها بمظهر مشرف، مشيراً إلى أنه سيتم مواجهة أى محاولات للخروج على القانون وتعكير صفو الانتخابات بإجراءات حازمة ورادعة.

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