أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نوف المغلوث تحقق المركز الأول على مستوى أميركا للأمراض المعدية

Google+ Print
نوف المغلوث تحقق المركز الأول على مستوى أميركا للأمراض المعدية نوف المغلوث تحقق المركز الأول على مستوى أميركا للأمراض المعدية

    نجحت د. نوف بنت خالد عبدالله المغلوث المبتعثة في جامعة جون هوبكنز الأميركية للزمالة البحثية من أبناء محافظة الأحساء، في الحصول على المركز الأول على مستوى أميركا في الأسبوع السنوي للأمراض المعدية، لتوصلها إلى اكتشاف طبي في علم الأمراض المعدية بعد دراسة علمية.

وكرمت في المؤتمر السنوي عن الأمراض المعدية "أسبوع الأمراض المعدية لعام ٢٠١٥" والذي يقام في سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا من فترة ٧ أكتوبر إلى١١ أكتوبر من كل سنة.

وتحدّثت د. المغلوث عن بحثها العلمي بشرح مفصل لمدى فعالية المجموعة العلاجية من أدوية "الستاتين" الصحية في تقليل تقدم أمراض الكبد على جسم المصابين بالتهاب الكبد الوبائي (ج) المزدوج مع فيروس "الإيدز" بعد سلسلة من التجارب العلمية.

وعبرت عن تقديرها وامتنانها ل"الرياض" على اهتمامها ومتابعتها، وفخرها بما حققته من إنجاز طبي وعلمي يؤكد ما يتميز به أبناء الوطن من اهتمام بالعلم والتحصيل وصولاً للأفضل، وهي تهدي هذا الإنجاز والفوز لوطنها، شاكرة جهود القيادة في تقديم كل الدعم لأبناء الوطن في الداخل والخارج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية