أمين مجلس التعاون: الهجوم الإرهابي في سيهات عمل جبان

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أول من أمس بمدينة سيهات بمحافظة القطيف، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء، ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذا العمل الإجرامي الجبان، والجهات المحرضة التي تقف وراءه، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، معربا عن تعازيه الحارة لحكومة المملكة ولذوي الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.