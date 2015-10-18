جامعة حائل تعقد اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات

دشنت المشرفة العامة على كليات البنات بجامعة حائل د. حنان آل عامر اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات.

وقالت د. آل عامر: إن أدوار الجامعة لا تقتصر على التحصيل العلمي، بل تتجاوز أدوارها إلى تطوير شخصية الطالبة من خلال النشاطات اللامنهجية والتطوعية والأبحاث العلمية، التي ترفع مستوى التحصيل العلمي للطالبة، مشيرةً إلى أن اللقاء التعريفي يبين للطالبات التخصصات المتاحة بعد اجتياز السنة التحضيرية والحصول على المعلومات عن كل تخصص لتتمكن الطالبة من اختيار التخصص المناسب لقدراتها.

وعرّفت وكيلة شؤون الطالبات د. فاطمة المنصور الطالبات باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة، وحثت الطالبات على الالتزام بها حتى لا تكون عرضة للعقوبة، كما وضحت أن للدراسة في الجامعة مدة محددة.

وعرّفت المشرفات على إدارة التوجيه والإرشاد نوال النجدي وخيرية الزبن بأعمال الإدارة.

وأوضحت هتاف الرشدان مشرفة إدارة سكن الطالبات، أن المبنى يحوي على 110 غرفة مجهزة، وهي للطالبات من خارج مدينة حائل؛ بتوفير السكن المناسب لهن وتهيئة المناخ الجيد للتحصيل العلمي والعمل على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والدراسي، مبينةً أن المستفيدات من السكن بلغ نحو 45 طالبة من مناطق المملكة. وأبانت مشرفة إدارة العمل التطوعي والنوادي الطلابية د. رانيا رجب، أن العمل التطوعي والنوادي الطلابية هي إحدى الإدارات المستحدثة بالجامعة، وتستهدف الإدارة تأهيل الطالبات وغرس مفهوم القيم الاجتماعية وشرحت منسقة الأنشطة الطلابية ابتهال اللحيدان أهمية الأنشطة الطلابية التي تهتم برقي الطالبات وبث روح العمل الجماعي.