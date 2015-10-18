المغامسي يكشف سيناريو تحول الشباب إلى التطرف

ألقى الشيخ صالح بن عواد المغامسي محاضرة عن "الوسطية في الإسلام" كشف من خلالها سيناريو تحولات الشباب الى التطرف وذلك ضمن فعاليات برنامج سفراء الوسطية الذى نظمته جامعة طيبة بالمدينة المنورة تناول فيها تعريف الوسطية مشيراً أن لفظ الوسط بالقرآن لا يعني البقاء بالمنتصف بل انها عندما تطلق شرعاً اي ان الدين الاسلام اختاره الله لعباده انزله وجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لاحد تغيير شيء منه، وقال ان بعضهم يذمون في العلماء ذما مما يجعل ذلك في نظر السامع يبغض ولاة الامر ثم العلماء ثم يجعله يبغض من حوله من الناس واذا قبل الفتى ذلك يجعلوه يبغض قرابته وإذا ابغض قرابته جعلوه يبغض والديه واذا وصل الى مرحله بغض والديه شاء أو أبى أصبح واحداً منهم واذا اصبح واحد منهم ابغضوا اليه نفسه وذكروه بمعاصي سلفت وخطايا سبقت وقد لا تكون من الكبائر في شيء لكنهم يجعلون الجنة سداً منيعاً مع ان الله وعد عباده الوعد المطلق بقوله تعالى (إن الذين آمنو وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا).

وأضاف أن الأمر الاخر ان أولئك يجعلون دخول الجنة مشروطا بالتخلص من النفس واذا قبل الفتى ان يتخلص من نفسه يلجأ والعياذ بالله الى تفجير نفسه ليسلك بعدها في مقام التكفير.

وأشار الشيخ المغامسي أن تلك الفئة من المتطرفين والضالين فكرياً جعلت تلك الآيه سبيلاً اليهم وهم قالوا انها نزلت في ابي عبيدة ولا بد ان يعرف الفرق بين والد ابي عبيدة وبين ابيه، وقال تجد شابا والده في سن المراهقة يجاهده ويأمره بالصلاة ثم يذهب به الى التحفيظ وإلى الجامعة ويرى أباه يذكر الله وأمه تقول لا اله الا الله ويجعلون هؤلاء الابناء يعتقدون أن والدهم مثل والد أبي عبيدة ولا يجمع هؤلاء الشباب بقصة أبي عبيدة إلا النسب، ليأتي لذلك الشاب ويحرضه على قتل والده ؛ إذ أن أبي عبيده قتل أباه من قبل، فيرى ذلك أنه من أعظم الأمور اليسيرة الذي يراها قربى في ظنه الخطأ ومنها قتل أبيه أو أمه أو أحد اقربائه، وقال ان الله عز وجل عندما ذكر قريش في يوم بدر ذكر أنهم خرجوا رئاء الناس وأبو عبيدة لو قيل له اشهد أن محمداً رسول الله هو يرى أن محمد صلى الله عليه وسلم ساحرا او مجنونا، لكن والد الشاب او ولي امره ومن حوله من المسلمين لو جاء بأعظم العصاة وقال له محمد رسول الله لطأطأ رأسه خجلاً، وهذا الامر مشاع لكل من حوله لو رأى مسلماً وقع في المعصية لكن يبقى مسلماً.

وأضاف المغامسي: لايجمع بينك وذلك انزال القرآن على عكس من أنزل اليه لكن الناس قليل منهم من يقرأ وقليل من يفقه مستشهداً بقوله صلى الله عليه وسلم هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ ؟ قَالَ: "يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أنْزَلَ الله، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ".

واختتم الشيخ المغامسي محاضرته بدعوة الشباب الى التسامح مع الذات وان يعلم الشاب علم اليقين انه محال ان يوجد احد من أمة محمد لم يعص الله الا يحيى بن زكريا وان الحسنات يذهبن السيئات والا يعتقد ان هناك اناسا لا تعصي الله وان يلتمس للناس اعذارهم وان سماحة الاسلام أجلّ وأعظم واكثر تسامحاً لكنه يحتاج لتدبر القرآن الكريم والسنة النبوية.