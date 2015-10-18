صحة الشرقية تثقف المجتمع باستخدامات الأدوية

اختتمت الجمعة فعاليات الاحتفال بيوم الصيدلي العالمي 2015م الذي نظمته إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الشرقية واستمرت يومين برعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالإنابة الدكتور عصام بن عبدالله الخرساني.

وأكد مدير إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الشرقية الدكتور علي بن محمد اليامي أن الفعالية هدفت إلى التثقيف الدوائي بين أوساط المجتمع بالأدوية واستخداماتها والأضرار المحتملة من سوء الاستخدام، ونظمت الفعاليات بمشاركة كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الدمام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وقسم الرعاية الصيدلية بمستشفى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، وأقسام الرعاية الصيدلية بمستشفيات المنطقة والمتمثلة في مجمع الدمام الطبي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، ومستشفى رأس تنورة العام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران.

وبين الدكتور اليامي أن الفعاليات التي نظمت يومي الخميس والجمعة الماضيين تضمنت معرضاً تثقيفياً للزوار بهدف تعريفهم بالرعاية الصيدلية وما يقدمه الصيدلي من خلال أركان متنوعة ومنها ركن الصيدلة وتطبيقاتها الذي شاركت به كلية الصيدلة حول المضادات الحيوية، وركن الاستخدام الأمثل للدواء حول أدوية علاج ضغط الدم المرتفع، وأدوية العيون وأدوية الحمل وأدوية الأطفال، وأدوية فرط الحركة وأدوية علاج السمنة، إضافة إلى دور الهيئة العامة للغذاء والدواء (قطاع الدواء) في التوعية الصحية، مشيراً إلى أنه تم توزيع النشرات التثقيفية خلال الاحتفال حول كيفية الاستخدام الأمثل للدواء بهدف إيصال المعلومة الصحيحة للمرضى.