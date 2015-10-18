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تجمع طبي بالرياض يبحث الجودة والسلامة في المستشفيات.. غداً

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تجمع طبي بالرياض يبحث الجودة والسلامة في المستشفيات.. غداً تجمع طبي بالرياض يبحث الجودة والسلامة في المستشفيات.. غداً

    يفتتح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور سليمان السحيمي يوم غد الاثنين 06 محرم 1437ه الموافق 19 أكتوبر 2015م فعاليات المؤتمر السنوي السابع للجودة والسلامة والذي يستمر لمدة أربعة أيام بمركز الأمير أحمد للمؤتمرات في مستشفى قوى الأمن بالرياض.

وأوضح زياد الدهام مدير إدارة الجودة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر يطرح مفاهيم جديدة في مجالات الجودة والسلامة في القطاع الصحي، حيث سيتم التركيز على نشر ثقافة التغيير على المستوى الفردي ابتداء من الذات والسلوك وتطبيق أفضل سبل إدارتها ومرورا بنطاق العمل ووصولا إلى تحقيق تطوير الأداء مستهدفين في كل ذلك تحقيق التميز في إدارة الجودة والسلامة بما يكفل رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة بما يلبي احتياجات المرضى والمراجعين وضمان أعلى مستويات السلامة في محيط وبيئة العمل.

وقال إن المؤتمر سيرافقه تنظيم معرض مصاحب يتضمن عرضا لأحدث متطلبات الجودة والسلامة بالمنشآت الصحية، ويضم العديد من العروض المرئية والتفاعلية التي تعنى بتحليل االشخصية وقابليتها للتغيير، كما سيتم إطلاق بعض المقترحات والتطبيقات التي تسهم في نشر ثقافة التغيير وتنمية أفكار التطويرالمستمر في كافة مجالات العمل بالمستشفى، إضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات وتوزيع جوائز قيمة للفائزين.

من جهته ذكر الدكتور محمد بن عمر العسيري مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية ورئيس اللجنة المنظمة أن برنامج اللقاء العلمي سيتضمن عقد (5) محاضرات نظرية (14) ورشة عمل تدريبية يقدمها نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين وتناقش مفاهيم جديدة في مجالي الجودة والسلامة منها سلامة المرضى وبيئة العمل، ونشر الثقافة التنظيمية والطرق المثلى في إدارة التغيير، والقيادة المبنية على البراهين، كما تستعرض أسس وتطبيقات الصحة المهنية والسلامة، وطرح عدد من المواضيع المهمة في إدارة نظم الجودة والسلامة لضمان أمن الجميع، إضافة إلى عرض تجارب وخبرات مستشفى قوى الأمن المميزة في مجال سلامة المرضى.

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