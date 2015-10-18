الشهيدان السليم والعجمي عشقا التطوع وحلما بشهادة الثانوية

عادت العمليات الإرهابية التي تستهدف وحدتنا الوطنية تطل رأسها مرة أخرى بالقرب من أحد المساجد بمدينة سيهات بالقطيف في أول جمعة من العام الهجري الجديد بعد أن استهدف إرهابي جموعا من المارة بالقرب من مسجد الحيدرية في سيهات.

كان من بين الشهداء الطالبان علي السليم وأيمن العجمي، علي كان يحلم بأن يقوم بتأسيس فريق الكشافة في مجمع ابن القيم بسيهات القسم الثانوي، وكان أكبر إخوته ومستواه الدراسي ممتاز بحسب أستاذه عبدالعظيم الضامن، والذي أضاف أنه درسه ثلاث سنوات منذ كان في المرحلة المتوسطة وكان من خيرة الطلاب.

وقال الضامن: قبل أسبوع فقط كان معي في حفل اليوم الوطني لوزارة التعليم في الواجهة البحرية بالدمام كان يحلم بمستقبل جميل يريد تأسيس فرقة للكشافة في المرحلة الثانوية لأنه يعشق العمل التطوعي.

ولفت الضامن إلى أن بين الشهداء أيضا الطالب أيمن العجمي، الذي كان يعشق العمل التطوعي، وشارك في خدمة الحجاج الموسم الماضي.

وقال الضامن إن ما حدث يوم الجمعة في سيهات هو نفس ما حدث العام الماضي في الدالوة والقديح والعنود وأبها، وهو يستهدف أمن الوطن، وهؤلاء الشهداء العزّل جاءهم الرصاص من حاقد بغيض، يريد تمزيق الوحدة الوطنية، والمساس بأمن الوطن.