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20 خريجاً من تقنية الدمام لصيانة مقصورة الركاب بالطائرات

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20 خريجاً من تقنية الدمام لصيانة مقصورة الركاب بالطائرات 20 خريجاً من تقنية الدمام لصيانة مقصورة الركاب بالطائرات

    أجرت الشركة لهندسة وصناعة الطيران - إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية القابضة - مقابلات وظيفية بمقر الكلية التقنية بالدمام لاختيار أكثر من 20 خريجًا من خريجي الكلية للعمل في صيانة وتشغيل النظام الترفيهي ومقصورة الركاب على متن طائراتها.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان، أن هذه المقابلات في تخصصات (الكهرباء، الإلكترونيات، الشبكات الدعم الفني)، وتأتي في إطار تعاون الكلية مع قطاعات الأعمال بشكل يومي للمساعدة في توظيف خريجي الكلية.

وأفاد مدير مشروع الاجهزة الترفيهية بالشركة م. رعد الزهراني، أن العدد المعتمد يصل إلى 20 وظيفة لمحطة الدمام، وعن أهم الشروط الواجب توفرها بالمتقدمين بين أنها تتمثل في اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز اختبار التوفل المحلي والكشف الطبي.

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