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إنقاذ شاب من بتر طرفه الأيسر بمستشفى وادي الدواسر

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إنقاذ شاب من بتر طرفه الأيسر بمستشفى وادي الدواسر إنقاذ شاب من بتر طرفه الأيسر بمستشفى وادي الدواسر
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الشاب مع د. أحمد رأفت وأقاربه بعد نجاح العملية

وادي الدواسر – عبدالله الحمدان

    نجح فريق من قسم جراحة العظام بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام في إنقاذ الطرف العلوي الأيسر لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً، من حدوث مضاعفات قد تؤدي للبتر في معظم الحالات، بعد أن لجأ للإسعاف والطوارئ بالمستشفى قادماً من إحدى المحافظات القريبة. وكان يعاني من خلع بالكوع الأيسر مهمل منذ أسبوع، مع تهتك شديد بالأنسجة حول الكوع، وكسر في عظمة العضد في نفس الطرف العلوي الأيسر، مع كسر بعظمة الكعبرة في نفس الطرف، حيث أجريت للمراجع الفحوصات والأشعة اللازمة، ومن ثم أدخل قسم العمليات وأجريت له العديد من العمليات برئاسة د. أحمد رأفت، تم خلالها إعادة الخلع لوضعه الطبيعي، وإصلاح التهتك والكسور باستخدام التثبيت الداخلي.

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