تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثته بحدائق القبة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس ربة منزل وشقيقيها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى منذ 8 سنوات، وتقطيعه إلى أجزاء ووضعه داخل أكياس، والتخلص من بقايا الجثة بترعة الإسماعيلية.

وقالت "فاطمة. م" ربة منزل، إنها قتلت زوجها بمساعدة شقيقيها، وذلك فى اعترفها أمام شريف الشناوى، وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة.

وأوضحت المتهمة، فى اعترافاتها أمام النيابة، أن زوجها يدعى "طارق.ف"، مسجل خطر وبلطجى وجسمه ذات بنية ضخمة، وكان يخشاه الجميع، وكان يمتاز بتكوين جسمانى جعله عنيفا مع كافة الناس.

وأضافت المتهمة، فى تحقيقات النيابة، أنه كان دائم التعدى عليها بالضرب وكان يجردها من ملابسها ويقيدها بالحبال أثناء تعديه عليها، أمام جميع أهلها وأشقائها، وكان لا يجرؤ أحد من أهلها أو أشقائها أن يحاول إنقاذها من بين يديه، مشيرة إلى أنه فى إحدى المرات التى كان يعتدى عليها فيها، حاولت والدتها أن تنقذها فتعدى عليها بالضرب المبرح، مما أسفر عن سقوطها على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأشارت المتهمة فى أقوالها أمام النيابة إلى أنها عندما حاولت اتهامه بقتل والدتها، لم يثبت ضده أى شىء وأطلق سراحه، مضيفة أن فى ذلك الوقت كان كل من: "محمود ومحمد" أشقائها عمرهما لا يتجاوز السابعة والثامنة عشرة فحاولا مساعدتها للتخلص منه وهو نائم انتقاما لمقتل والداتهم على يده، فصعقوه بالكهرباء فلم يشعر بشىء. وأضافت المتهمة، أنهم عقدوا العزم على قتله أثناء النوم بسكاكين وقاموا بتسخينها قبل ذبحه، لأن جلده غليظ وبذلك يكون موته سريعا وبالفعل أجهزوا عليه وقتلوه عام 2007 ونجحوا فى تقطيع جثته إلى أشلاء وإلقائها فى ترعة الإسماعيلية بطريق مسطرد.

وأضافت المتهمة، أنها مؤخرا أقدمت على تعاطى مخدر الهيروين وأصبحت تهذى أمام شقيقتها "إلهام" من الأم فقط وأخبرتها بالواقعة، وبمواجهة شقيقها أكدوا لها صحة الواقعة، وهددوها بقتل نجلتها إذا أخبرت أحدا فتوجهت إلى قسم الشرطة وأبلغت عنهما خشية على حياة نجلتها. وباستدعاء دنيا طارق، 19 عاما، ابنة المجنى عليه، أكدت مشاهدتها الواقعة وكان عمرها حينها 11 عاما، وأصبحت الشاهدة الأساسية فى القضية لأنها شاهد رؤية.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها، أن "ف م ا - ربة منزل" وشقيقها من الأم "م س ح - عاطل" وشقيقهما "م س ح - عاطل"، قتلوا "ط ف ع- عاطل" والسابق اتهامه فى 21 قضية مخدرات بالتخلص من الجثة بإلقائها بترعة الإسماعيلية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بما سبق.