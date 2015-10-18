علماء القطيف والدمام يستنكرون الحادث الإرهابي ويؤكدون الحرص على الولاء للوطن

استنكر علماء من محافظة القطيف ومدينة الدمام في بيان مشترك حصلت «الرياض» على نسخة منه الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجداً في حي الكوثر بمدينة سيهات في محافظة القطيف، مؤكدين أن ذلك عدوان سافر يؤكد إرهابية العدوان ودمويته.

وقال العلماء في بيانهم أمس -الذي وقع عليه 18 عالماً من الشخصيات الدينية البارزة-: «مرة أخرى تمتد يد الإجرام والإرهاب إلى ربوع وطننا الغالي ليلة الثالث من المحرم لتسفك دماء مواطنين أبرياء مسالمين لا ذنب لهم، إلا التمسك بدينهم.». وأضافوا «إننا إذ نستنكر هذا العمل الإجرامي الفظيع نتقدم بأحرّ التعازي بالشهداء الأبرار لعوائلهم الكريمة، ونتضرع إلى الله سبحانه أن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل».

وأشاروا بالبيان لنقاط عدة، منها إن هذا الحادث الإرهابي الأليم لن يزيد المؤمنين إلا ثباتاً وصموداً وولاءً لدينهم ووطنهم، وعلى المؤمنين أن يرفعوا من مستوى حسهم الأمني، وأن يشاركوا في واجب الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والأمنية. داعين الله عز وجل ان يحفظ بلادنا وأهلها والمقيمين فيها من كل مكروه وجميع بلاد المسلمين.

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