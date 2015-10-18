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مرتضى: الأهلي لم يفز بجامايكا.. وأنتظر دعوة طاهر لأبارك له على السوبر

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مرتضى: الأهلي لم يفز بجامايكا.. وأنتظر دعوة طاهر لأبارك له على السوبر مرتضى: الأهلي لم يفز بجامايكا.. وأنتظر دعوة طاهر لأبارك له على السوبر

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن حكم لقاء السوبر أمام الأهلي الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر 3-2 في الإمارات "كان فاسدا" على حد تعبيره.

الأهلي فاز في مباراة احتسب الحكم فيها 3 ركلات جزاء. 2 لصالح الفريق الأحمر وواحدة للزمالك أهدرها محمود عبد المنعم "كهربا".

وصرح منصور على هامش اجتماع لمجلس إدارة الزمالك "الأهلي لم يفز بجامايكا. الأهلي فاز كرة قدم. فاز بمجهوده وعرقه".

ثم استدرك "طبعا مع الأخذ في الحسبان أن الحكم كان فاسدا".

مبروك

وأفصح منصور "أنتظر موعدا ودعوة من الأهلي حتى أبارك له على الفوز بالسوبر بشكل رسمي".

إلى ذلك، كشف منصور عن اتفاقه مع إدارة نادي أسوان على تغيير الملعب الذي يحتضن لقاء الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وأفصح "افتقنا على لعب المباراة الأولى بيننا في القاهرة على أن نسافر إلى أسوان في الثانية. وسنخطر لجنة المسابقات بذلك".

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فيديو اليوم السابع