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العثور على جثة طالب ملقاة بجوار ترعة بالبدارى فى أسيوط

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العثور على جثة طالب ملقاة بجوار ترعة بالبدارى فى أسيوط العثور على جثة طالب ملقاة بجوار ترعة بالبدارى فى أسيوط
عثر أهالى مركز البدارى اليوم على جثة طالب من أبناء عائلة الزوايدة مقتولا بطلقات نارية فى أماكن متفرقة بالجسم، وملقى بجانب الترعة.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى، يفيد بورود بلاغ من مستشفى البدارى المركزى بوصول "م م البدرى" 17 سنة طالب مقيم جزيرة البدارى جثة هامدة، إثر إصابته بعده طلقات متفرقة بالجسم، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوات من مركز شرطة البدارى، وجار سؤال أهليته واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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