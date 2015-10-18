السيطرة على حريق نشب فى 5 أفدنة "نخيل "بالوادى الجديد

سيطر رجال الدفاع المدنى بالوادى الجديد على حريق نشب فى مزرعة أشجار نخيل مساحتها 5 أفدنة دون أى خسائر فى الأرواح.

كان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق على مساحة تزيد عن 5 أفدنة منزرعة بأشجار النخيل فى عزبة النشارة التابعة لقرية بولاق بمركز الخارجة، حيث التهمت النيران عددا كبيرا من الأشجار والأعشاب فتم الدفع بــ4 سيارات إطفاء وأخرى من الوحدات المحلية المحملة بالمياه للمشاركة وتم إخماد الحريق قبل امتداده للمناطق الزراعية والسكنية المجاورة، تحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق.