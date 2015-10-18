تفاصيل وفاة وكيل نيابة وإصابة مستشار فى حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقى وكيل نيابة مصرعه بينما أصيب مستشار بإصابات خطيرة ومتفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة كانا يستقلانها بطريق الجيش، فى اتجاه محافظة سوهاج.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث طريق بعد استراحة الرئيس بطريق الجيش إثر انقلاب سيارة ملاكى .

أسفر الحادث عن مصرع صابر سعيد سلامة عبد السلام 25 سنة وكيل نيابة من محافظة الجيزة، وتوفى متأثرا بإصابته بمجرد وصوله لمستشفى أسيوط الجامعى وإبراهيم يوسف ذكرى عطية 29 سنة، مستشار من محافظة الجيزة، وتم نقله لمستشفى الشاملة بأسيوط مصابا بجروح وكسور .

ودلت التحريات المبدئية على أنهما كانا فى طريقهما للمحافظات الجنوبية، لانتدابهما للإشراف على الانتخابات البرلمانية غدا وبعد غد.

تم رفع أثار الحادث وتسير حركة المرور وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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