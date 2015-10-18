نيابة سوهاج تقرر حبس متهم 4 أيام لاتهامه بالتحرش بابنة شقيقه

أمر أحمد اليمنى وكيل نيابة قسم أول سوهاج، تحت إشراف المستشار إبراهيم السفرى مدير النيابة وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بحبس المتهم "صفوت.ر.م" 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحرش جنسيا بابنة شقيقه الطفلة "منة.م" 8 سنوات داخل المنزل الخاص بها.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج بلاغا من والد الطفلة مفاده قيام شقيقه المتهم بالتحرش جنسيا بطفلته داخل المنزل رغما عنها، وقامت الطفلة بمقاومة عمها المتهم والصراخ للابتعاد عنها، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.