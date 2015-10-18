القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات "المحامين"

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين، والتى تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لانتخابات النقابة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين، وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددًا من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب من أحقيتهم فى الترشح لانتخابات نقابة المحامين.