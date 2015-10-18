7 علامات بتقولك لازم تتخلصى من "ببرونة" طفلك القديمة

"الببرونة" أداة إطعام طفلك التى يجب أن تحتل مكانة مميزة من اهتماماتك، لأن راحة طفلك أثناء الرضاعة سبب أساسى فى ضمان تعاطيه جرعته الكافية وشعوره بالشبع، كما أنها تؤثر فى حالته الصحية ومناعته وقدرته على مقاومة الأمراض أو العكس.

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال، أوضح خلال حديثه عن طبيعة الببرونة وتوقيت استبدالها وتجديدها، أن الببرونة السليمة المريحة التى يعتادها الطفل سبب فى اكتفائه من الرضاعة دون تذمر أو غيره، ولذا لابد من الاهتمام بالتخلص منها فى الوقت المناسب حتى لا تصبح سببا فى إزعاجه أو خطرا على صحته نتيجة قدمها أو كثرة استخدامها.

وتابع د. محمد ذاكرا بعض العلامات التى تنذر كل أم بضرورة التخلص من الببرونة بأخرى جديدة، سواء من نفس النوع أو نوع آخر أكثر راحة للطفل:

>1. الببرونة الزهيدة السعر وغير عالية الجودة، والمصنعة من البلاستيك الضار المعاد تدويره لابد من التخلص منها واستبدالها بأخرى تصنع من بلاستيك صحى، ويجب شراؤها من الصيدليات.

>2. الببرونة الداكنة التى تغير لونها من الفاتح إلى الغامق لابد من التخلص منها لمنع تفاعل اللبن والسوائل مع البلاستيك.

>3. أى شق أو كسر أو خرم فى الببرونة ينذرك بضرورة التخلص منها لعدم فقدان الرضعات.

>4. الببرونة التى لا يمكن إحكام الحلمة عليها، وتسبب تسريبا للسائل من خلالها قد تؤذى الطفل أثناء نومه ورضاعته، لذا لابد من التخلص منها.

>5. الببرونة التى لا يفضلها الطفل، قد تجدين طفلك غير راغب فى نوع ببرونة معين رغم جودتها، ولا يتمكن من إكمال الرضاعة، لذا لابد من التخلص منها.

>6. يحين وقت التخلص من الببرونة بأخرى جديدة إذا تفاعلت مع طعام الطفل وأصدرت روائح غير طبيعية.

>7. يحين التخلص من الببرونة إذا كانت حلمتها غير جيدة، فقد تكون غزيرة التدفق للسوائل، أو غير مثقوبة جيدا فلا تخرج السوائل بسهولة.