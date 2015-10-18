وزير الاتصال الجزائرى يخضع لتفتيش جسدى فى مطار باريس

أفادت تقارير إعلامية أن وزير الاتصال الجزائرى حميد قرين، خضع للتفتيش اليوم السبت من قبل الشرطة الفرنسية بمطار اورلى بالعاصمة باريس رغم حمله لجواز سفر دبلوماسى.

وأوضح الموقع الالكترونى الإخبارى " كل شىء عن الجزائر" أن الوزير قرين خضع لتفتيش جسدى، وان أمتعته خضعت أيضا لكشف الماسح الضوئى، رغم احتجاجاته بكونه يحمل جواز سفر دبلوماسى.

وأفاد ذات المصدر أن قرين هو ثالث وزير فى الحكومة الجزائرية يخضع للتفتيش فى بضعة أيام بمطار باريس، بعد كل من وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ووزير الإسكان، عبد المجيد تبون.

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