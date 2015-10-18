حظك اليوم برج الثور الإثنين 19/10/2015

حظك اليوم لبرج الثور :

>مهنيا : يجب أن تكون أكثر تفاؤلا اليوم وخصوصا فى ظل التمتع بالنجاح والتقدم فى مجال العمل، حتى تتمكن من إنجاز الكثير من المهام وتحقيق مزيد من التقدم.

عاطفيا : لا بد من ترك المسافة المناسبة بينك وبين الذين لا تثق بهم وتخاف أن يأثروا سلبا على العلاقة بينك وبين الشريك.

صحيا : أنت اليوم فى حالة تخوف من أن تكون معرضا للإصابة بأحد الأمراض، لذلك يجب عليك القيام ببعض الفحوصات للتأكد من سلامتك.

توقعات علماء الفلك :

>حاول أن تنظر إلى الطريقة التى تنفق بها أموالك فقد تجد نفسك تنفق ببزخ، أنت فى حاجة الى السيطرة على نفسك فى الإنفاق حتى لا تتعرض لأزمة مالية شديدة.

لا تجارى الشريك فى كل الأمور التى يقوم بها، فكل إنسان له طباع مختلفة عن الآخرين، حاول أن تكون ذا شخصية مستقلة ولا تسير وراءه مثل الأعمى.