حظك اليوم برج الحمل الإثنين 19/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل :

>مهنيا : تتخلص اليوم من المصاعب المادية التى كنت تعانى منها فى مجال العمل، ولكن من الأفضل أن تتوخى الحذر فى الفترة القادمة.

عاطفيا : احرص على عدم التسرع فى اتخاذ القرارات تجاه الشريك، واعلم أن العصبية تزيد الأمور حدة، وتنشر التوتر فى الأجواء بينكما.

صحيا : قد يدعوك الأصدقاء للخروج للتنزه من أجل إخراجك من الحالة النفسية السيئة التى تعانيها، لا ترفض الدعوة لتتمكن من تحسين حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك :

>قد تلتقى اليوم لا تريد أن يكون فى حياتك خلال هذه الفترة حتى لا يفسد لك الخطط التى أعددتها منذ فترة، واحرص على الجلوس مع الشريك وقضاء الوقت معه بدلا من الجلوس أمام التلفزيون أو ألعاب الفيديو فهذا يزيد من استقرار الأجواء بينكما.

حاول الاقتصاد فى موارد العمل من ترشيد الإنفاق، حتى لا تتعرض الشركة التى تعمل بها لعجز مالى يؤثر فى النهاية على أرباح الشركة.