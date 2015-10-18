أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 19/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 19/10/2015 حظك اليوم برج الحمل الإثنين 19/10/2015

لبرج الحمل :


>مهنيا : تتخلص اليوم من المصاعب المادية التى كنت تعانى منها فى مجال العمل، ولكن من الأفضل أن تتوخى الحذر فى الفترة القادمة.

عاطفيا : احرص على عدم التسرع فى اتخاذ القرارات تجاه الشريك، واعلم أن العصبية تزيد الأمور حدة، وتنشر التوتر فى الأجواء بينكما.

صحيا : قد يدعوك الأصدقاء للخروج للتنزه من أجل إخراجك من الحالة النفسية السيئة التى تعانيها، لا ترفض الدعوة لتتمكن من تحسين حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك :


>قد تلتقى اليوم لا تريد أن يكون فى حياتك خلال هذه الفترة حتى لا يفسد لك الخطط التى أعددتها منذ فترة، واحرص على الجلوس مع الشريك وقضاء الوقت معه بدلا من الجلوس أمام التلفزيون أو ألعاب الفيديو فهذا يزيد من استقرار الأجواء بينكما.

حاول الاقتصاد فى موارد العمل من ترشيد الإنفاق، حتى لا تتعرض الشركة التى تعمل بها لعجز مالى يؤثر فى النهاية على أرباح الشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى