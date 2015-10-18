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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19/10/2015

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19/10/2015

لبرج الدلو :


>مهنيا : قد يساعدك القيام بأحد الأمور المشتركة مع صديق نقطة انطلاق إلى المزيد من النجاحات، وقد تصل الى احد المناصب المهمة بفضل حبك لمجالك المهنى .

عاطفيا : قد يساعدك الحوار الذى أجريته مع الحبيب على استعادة الاستقرار للعلاقة القائمة بينكما، حاول البناء على هذا والتقدم خطوة بخطوة إلى الأمام لتحسين تلك العلاقة.

صحيا : الحركة تساعدك كثيرا على تحسين حالتك الصحية، فأكثر من المشى وخفف اعتمادك على المواصلات فهذا يساعدك على اكتساب اللياقة البدنية .

توقعات علماء الفلك :


>تحتاج اليوم إلى التخلص من القيود والشعور بالحرية، وعليك أن تأخذ الوقت الخاص بك لوضع اللائحة الخاصة بالمهام التى تريد القيام بها، قد تتعرض اليوم لبعض المواقف المحرجة التى تؤثر سلبيا على حالتك النفسية، لا تستسلم لهذا الشعور حتى لا يتمكن منك.

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مصر 365

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