حظك اليوم برج السرطان الإثنين 19/10/2015

حظك اليوم لبرج السرطان :

>مهنيا : لا تنظر بتشاؤم الى الأحداث التى تحدث اليوم عكس ما كنت تتوقع، فقد تعترض طريقك اليوم بعض العقبات اليوم ولكن لا تيأس واحرص على تخطيها بالتأنى فى التفكير.

عاطفيا : المشكلات التى تواجهها فى العمل قد تؤثر على العلاقة العاطفية، وهذا الأمر يؤثر سلبا على حياتك مع الشريك، فحاول ان تنسق الوقت بين العمل والحياة الشخصية.

صحيا : تشعر اليوم بالتحسن فى الحالة النفسية وتتمكن من تخطى الضغوط التى كنت تعانى منها، ويساعدك على ذلك أحد الأصدقاء المقربين.

توقعات علماء الفلك :

>تنتابك اليوم حالة من الفضول لاكتشاف المجهول، فالحاسة الفضولية لديك تعمل بشكل قوى وعلى قدر عالى من التركيز، وربما تصل إلى شىء ما.

لا تنظر خلفك ولا تفكر فى الأمور التى من المفروض أن تمحيها من ذاكرتك، فتلك الأمور قد تشعل الأجواء العاطفية وتسبب الكثير من المشكلات بينك وبين الشريك، اليوم هو الفرصة الأفضل من أجل الحصول على نزهة ترفيهية سيرا على الأقدام، فقد تعود عليك بالمنفعة الصحية.