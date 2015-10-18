حظك اليوم برج العذراء الإثنين 19/10/2015

حظك اليوم لبرج العذراء :

>مهنيا : قد تحدث اليوم بعض الخلافات بينك وبين بعض الزملاء فى المجال المهنى، حاول ألا تترك رواسب على صعيد المنافسة المستقبلية.

عاطفيا : اذا كنت تشعر بالرغبة القوية فى الاستقرار النهائى، فلابد من التفكير فى الارتباط بالشريك، يجب عليك الاقدام على تلك الخطوة دون تردد.

صحيا : ربما تقرر اليوم الخروج مع أسرتك فى رحلة ترفيهية للخروج من ضغط العمل والاستمتاع بقضاء بعض الوقت معهم.

توقعات علماء الفلك :

>تشعر بالملل اليوم الشديد وخاصة فى فترة المساء لأنك لم تجد أفكارا لقضاء تلك الفترة، ربما تجد الحل فى النوم المبكر لتتمكن فى صباح اليوم التالى من الحصول على أكبر قدر من الطاقة والحيوية.

أنت تنوى بذل الكثير من الجهد من أجل الوصول إلى أهدافك، فلابد أن تصل إلى مستوى متقدم من اللياقة لتساعدك على ذلك، فممارسة التمرينات القاسية ستمكنك من خوض المهام بكل عزيمة وإصرار.