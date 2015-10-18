حظك اليوم برج العقرب الإثنين 19/10/2015

حظك اليوم لبرج العقرب :

>مهنيا : تشعر أن تسيطر على كافة الأوضاع فى مجال العمل، هذا الأمر يساعدك على تحقيق العديد من المكاسب التى تحتاج اليها فى هذه الفترة.

عاطفيا : حاول ان تقترب اكثر من الشريك فربما يساعدك التقرب اليه من تحسين الأوضاع فى الحالة العاطفية، حاول ان تخرج معه فى نزهة رومانسية تساعدكما على ذلك.

صحيا : تشعر اليوم بتحسن وضعك الصحى، فاحرص على الحصول على الراحة للحفاظ على استقرار الحالة الصحية واستعادة النشاط والحيوية اللازمين لذلك.

توقعات علماء الفلك :

>عليك اليوم إيجاد الاتزان اللازم ما بين الحياة المهنية والعاطفية حتى لا تؤثر أى منهما على الأخرى، على الرغم من أن مشكلات العمل تشغلك كثيرا عن القيام بالواجبات اللازمة فى الحياة الشخصية، إلا أنك تعلم أن العمل هو الهدف الرئيسى وتحاول إقناع الحبيب بالصبر لحين تحسن الأحوال.

قد تواجه العديد من المشكلات مع بعض أفراد الأسرة وهذا الأمر يهدد حالة الاستقرار التى تسعى إليها فى حياتك العائلية، حاول السيطرة على الأمور حتى تتمكن من تلافى النتائج السلبية لتلك المشكلات.