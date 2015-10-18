حظك اليوم برج الميزان الإثنين 19/10/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيا : ترى المناخ اليوم إيجابيا لطرح الأفكار التى تساعد فريق العمل على إنجاز كافة المهام وتطوير القدرات العقلية، فحاول الاستفادة من هذا الأمر قدر المستطاع.

عاطفيا : يجب أن تبحث عن الحلول المناسبة للخلافات القائمة بينك وبين الشريك، واحذر تضخيم الأمور حتى تستعيد سيطرة الهدوء على الأجواء العاطفية.

صحيا : ربما تشعر ببعض الخلل فى دقات القلب وتلاحظ عدم انتظامها، سارع إلى الطبيب للاطمئنان والحصول على الأدوية المطلوبة إن لزم الأمر.

توقعات علماء الفلك :

>ربما تعانى الكثير من الضغوط اليوم مما يؤثر بالسلب على قدرتك المهنية، فابحث عن وسائل القضاء على هذه الضغوط والخروج من تلك الأزمة، هناك الكثير من الأعمال الحرة التى يمكنك الالتحاق بها وامتهانها والحصول على الأموال الكثيرة من ورائها.

حاول أن تحافظ على الحب فى حياتك فهو طريقك إلى السعادة والاستقرار وتكوين الأسرة، فلا تعتقد أنك وصلت إلى القمة بمجرد وقوعك فى الحب، فما زال أمامك الكثير من الأمور لتفعلها.