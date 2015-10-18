حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الإثنين 19/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيا: تتخلص اليوم من المصاعب المادية التى كنت تعانى منها فى مجال العمل، ولكن من الأفضل أن تتوخى الحذر فى الفترة القادمة.

عاطفيا: احرص على عدم التسرع فى اتخاذ القرارات تجاه الشريك، واعلم أن العصبية تزيد الأمور حدة، وتنشر التوتر فى الأجواء بينكما.

صحيا: قد يدعوك الأصدقاء للخروج للتنزه من أجل إخراجك من الحالة النفسية السيئة التى تعانيها، لا ترفض الدعوة لتتمكن من تحسين حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>قد تلتقى اليوم لا تريد أن يكون فى حياتك خلال هذه الفترة حتى لا يفسد لك الخطط التى أعددتها منذ فترة، واحرص على الجلوس مع الشريك وقضاء الوقت معه بدلا من الجلوس أمام التلفزيون أو ألعاب الفيديو فهذا يزيد من استقرار الأجواء بينكما.

حاول الاقتصاد فى موارد العمل من ترشيد الإنفاق، حتى لا تتعرض الشركة التى تعمل بها لعجز مالى يؤثر فى النهاية على أرباح الشركة.

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيا: يجب أن تكون أكثر تفاؤلا اليوم وخصوصا فى ظل التمتع بالنجاح والتقدم فى مجال العمل، حتى تتمكن من إنجاز الكثير من المهام وتحقيق مزيد من التقدم.

عاطفيا: لا بد من ترك المسافة المناسبة بينك وبين الذين لا تثق بهم وتخاف أن يأثروا سلبا على العلاقة بينك وبين الشريك.

صحيا: أنت اليوم فى حالة تخوف من أن تكون معرضا للإصابة بأحد الأمراض، لذلك يجب عليك القيام ببعض الفحوصات للتأكد من سلامتك.

>



>توقعات علماء الفلك:

>حاول أن تنظر إلى الطريقة التى تنفق بها أموالك فقد تجد نفسك تنفق ببزخ، أنت فى حاجة الى السيطرة على نفسك فى الإنفاق حتى لا تتعرض لأزمة مالية شديدة.

لا تجارى الشريك فى كل الأمور التى يقوم بها، فكل إنسان له طباع مختلفة عن الآخرين، حاول أن تكون ذا شخصية مستقلة ولا تسير وراءه مثل الأعمى.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>مهنيا: تنجح فى تنفيذ المهام التى طلبها منك مدير العمل وتشعر بالتميز، لديك الحق فى أن تشعر بحالة من التباهى والفخر بنفسك.

عاطفيا: ربما تستطيع اليوم تعزيز الوضع العاطفى مع الشريك، ولكن احذر من المتضررين الذين يحلمون بتدمير العلاقة بينكما.

صحيا: احرص على عدم مخالفة أوامر الأطباء، واتبع كل التعليمات التى يلقوها عليك حتى تصل إلى النتائج الإيجابية.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج السرطان:

>ربما تحتاج اليوم إلى إنهاء أحد الخلافات القائمة بين بعض أصدقائك المقربين منك، انت الشخص الوحيد القادر على إنهاء هذا الخلاف، فاستخدم العقل والحكمة فى الوصول إلى الحل.>ربما تشعر ببعض التغييرات فى أساليب العمل الخاصة بالمؤسسة، حاول أن تتأقلم مع تلك التغييرات حتى لا تعيقك عن العمل وتسبب لك المشكلات.>مهنيا: لا تنظر بتشاؤم الى الأحداث التى تحدث اليوم عكس ما كنت تتوقع، فقد تعترض طريقك اليوم بعض العقبات اليوم ولكن لا تيأس واحرص على تخطيها بالتأنى فى التفكير.

عاطفيا: المشكلات التى تواجهها فى العمل قد تؤثر على العلاقة العاطفية، وهذا الأمر يؤثر سلبا على حياتك مع الشريك، فحاول ان تنسق الوقت بين العمل والحياة الشخصية.

صحيا: تشعر اليوم بالتحسن فى الحالة النفسية وتتمكن من تخطى الضغوط التى كنت تعانى منها، ويساعدك على ذلك أحد الأصدقاء المقربين.

توقعات علماء الفلك:

>تنتابك اليوم حالة من الفضول لاكتشاف المجهول، فالحاسة الفضولية لديك تعمل بشكل قوى وعلى قدر عالى من التركيز، وربما تصل إلى شىء ما.

لا تنظر خلفك ولا تفكر فى الأمور التى من المفروض أن تمحيها من ذاكرتك، فتلك الأمور قد تشعل الأجواء العاطفية وتسبب الكثير من المشكلات بينك وبين الشريك، اليوم هو الفرصة الأفضل من أجل الحصول على نزهة ترفيهية سيرا على الأقدام، فقد تعود عليك بالمنفعة الصحية.

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيا: حاول أن تبتعد اليوم عن النقاشات التى لا تفيدك فى مجال العمل، وامنح كل تركيزك للأمور الأكثر أهمية من أجل عطاء أفضل وإنجاز أسرع للمهام.

عاطفيا: ربما لا تشعر بالراحة والاستقرار مع الشريك، لا تتعجل فى اتخاذ القرار، بل احرص على البحث عن الأسباب حتى لا تدمر العلاقة.

صحيا: إذا كنت تبحث عن راحة أعصابك المرهقة من مشكلات الحياة المختلفة، فلابد أن تركن إلى الطبيعة الخلابة فهى خير متنفس.

توقعات علماء الفلك:

>هناك الكثير من الأمور التى تحتاج منك الى النظر الجيد، فنظرتك الثاقبة للأمور وتقديرك لها يساعدانك على الوصول للحلول السريعة، ولكنها قد تخونك فى الحب فتجعلك تشعر أنك غير قادر على تحديد طبيعة الشخص الذى أمامك والطريقة التى تتعامل بها معه.

تتمكن اليوم من إجراء بعض التغييرات على جدول تمريناتك اليومية، وتجدها للأفضل فقد زادت أوقات التمرينات ونوعيتها بما يتناسب مع لياقتك البدنية.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>مهنيا: قد تحدث اليوم بعض الخلافات بينك وبين بعض الزملاء فى المجال المهنى، حاول ألا تترك رواسب على صعيد المنافسة المستقبلية.

عاطفيا: اذا كنت تشعر بالرغبة القوية فى الاستقرار النهائى، فلابد من التفكير فى الارتباط بالشريك، يجب عليك الاقدام على تلك الخطوة دون تردد.

صحيا: ربما تقرر اليوم الخروج مع أسرتك فى رحلة ترفيهية للخروج من ضغط العمل والاستمتاع بقضاء بعض الوقت معهم.

توقعات علماء الفلك:

>تشعر بالملل اليوم الشديد وخاصة فى فترة المساء لأنك لم تجد أفكارا لقضاء تلك الفترة، ربما تجد الحل فى النوم المبكر لتتمكن فى صباح اليوم التالى من الحصول على أكبر قدر من الطاقة والحيوية.

أنت تنوى بذل الكثير من الجهد من أجل الوصول إلى أهدافك، فلابد أن تصل إلى مستوى متقدم من اللياقة لتساعدك على ذلك، فممارسة التمرينات القاسية ستمكنك من خوض المهام بكل عزيمة وإصرار.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيا: ترى المناخ اليوم إيجابيا لطرح الأفكار التى تساعد فريق العمل على إنجاز كافة المهام وتطوير القدرات العقلية، فحاول الاستفادة من هذا الأمر قدر المستطاع.

عاطفيا: يجب أن تبحث عن الحلول المناسبة للخلافات القائمة بينك وبين الشريك، واحذر تضخيم الأمور حتى تستعيد سيطرة الهدوء على الأجواء العاطفية.

صحيا: ربما تشعر ببعض الخلل فى دقات القلب وتلاحظ عدم انتظامها، سارع إلى الطبيب للاطمئنان والحصول على الأدوية المطلوبة إن لزم الأمر.

توقعات علماء الفلك:

>ربما تعانى الكثير من الضغوط اليوم مما يؤثر بالسلب على قدرتك المهنية، فابحث عن وسائل القضاء على هذه الضغوط والخروج من تلك الأزمة، هناك الكثير من الأعمال الحرة التى يمكنك الالتحاق بها وامتهانها والحصول على الأموال الكثيرة من ورائها.

حاول أن تحافظ على الحب فى حياتك فهو طريقك إلى السعادة والاستقرار وتكوين الأسرة، فلا تعتقد أنك وصلت إلى القمة بمجرد وقوعك فى الحب، فما زال أمامك الكثير من الأمور لتفعلها.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>مهنيا: تشعر أن تسيطر على كافة الأوضاع فى مجال العمل، هذا الأمر يساعدك على تحقيق العديد من المكاسب التى تحتاج اليها فى هذه الفترة.

عاطفيا: حاول ان تقترب أكثر من الشريك فربما يساعدك التقرب اليه من تحسين الأوضاع فى الحالة العاطفية، حاول ان تخرج معه فى نزهة رومانسية تساعدكما على ذلك.

صحيا: تشعر اليوم بتحسن وضعك الصحى، فاحرص على الحصول على الراحة للحفاظ على استقرار الحالة الصحية واستعادة النشاط والحيوية اللازمين لذلك.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج القوس:

>عليك اليوم إيجاد الاتزان اللازم ما بين الحياة المهنية والعاطفية حتى لا تؤثر أى منهما على الأخرى، على الرغم من أن مشكلات العمل تشغلك كثيرا عن القيام بالواجبات اللازمة فى الحياة الشخصية، إلا أنك تعلم أن العمل هو الهدف الرئيسى وتحاول إقناع الحبيب بالصبر لحين تحسن الأحوال.>قد تواجه العديد من المشكلات مع بعض أفراد الأسرة وهذا الأمر يهدد حالة الاستقرار التى تسعى إليها فى حياتك العائلية، حاول السيطرة على الأمور حتى تتمكن من تلافى النتائج السلبية لتلك المشكلات.>مهنيا: تجد اليوم بعض الأمور الجديدة فى مجال العمل والتى تحتاج الى بذل الجهد المضاعف، حاول أن تثبت جدارتك فى إنجاز تلك المهام لكسب الثقة من الرؤساء والزملاء.

عاطفيا: هناك بعض الامور التى يجب أن تجد لها حلول سريعة حتى لا تؤثر سلبيا على علاقتك بالحبيب، حاول أن تتحلى بالحكمة فى التعامل مع الشريك حتى تتمكن من تجاوز حالة التوتر التى تصيب العلاقة.

صحيا: لا تكثر من تناول المنبهات حتى لا تؤثر على صحتك بشكل سلبى، وتصيبك بحالة من الارهاق الذى يساعد الكسل على التمكن منك.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجدى:

>الجاذبية التى تتمتع بها لن تساعدك اليوم فى إنجاز المهام الموكلة إليك وتشير إلى أنه يجب عليك انتظار الفرص ومحاولة استغلالها فور ملاحظتها، وقد تمر اليوم أيضا ببعض الأوضاع الصعبة التى يمكنها التأثير على يومك بصورة كبيرة، فحاول أن تجد الحلول السريعة التى تساعدك على تجاوز تلك العقبات قبل أن تسيطر على يومك الطويل.>مهنيا: حاول أن تكون اليوم أكثر جدية فى مجال العمل ولا تدع أى شىء يشغلك عن القيام بالمهام الرسمية التى كلفت بها من قبل المديرين.

عاطفيا: الحياة ليست عبارة عن العمل فقط، ولكن يجب عليك استقطاع بعض الوقت منها للاهتمام بالشئون العاطفية الخاصة بحياتك مع الشريك، فعليك الكثير من الواجبات تجاهه لا يجب أن تتجاهلها.

>صحيا: تشعر اليوم بحالة من الخمول والكسل، حاول أن تمارس بعض الأنشطة والتمارين الرياضية التى تمكنك من التخلص من تلك الحالة وتساعدك على استعادة النشاط.

توقعات علماء الفلك:

>عليك أن تضع التقدم نحو الأمام على قائمة أولوياتك اليوم، تصميمك على القيام بكل الأعمال بمفردك أمرا غير جيد، فقد يتسبب لك فى التأخر عن سباق التنافس الذى تخوضه مع الزملاء، حاول أن تقبل مساعدات الآخرين حتى تتمكن من تجاوز الأمور البسيطة التى تقف فى طريق تقدمك.

اليوم هو الوقت المناسب للتخلص من العادات السيئة التى تقوم بها فأنت فى حاجة إلى بعض التطورات التى تقودك إلى حياة أفضل.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيا: قد يساعدك القيام بأحد الأمور المشتركة مع صديق نقطة انطلاق إلى المزيد من النجاحات، وقد تصل الى احد المناصب المهمة بفضل حبك لمجالك المهنى.

عاطفيا: قد يساعدك الحوار الذى أجريته مع الحبيب على استعادة الاستقرار للعلاقة القائمة بينكما، حاول البناء على هذا والتقدم خطوة بخطوة إلى الأمام لتحسين تلك العلاقة.

صحيا: الحركة تساعدك كثيرا على تحسين حالتك الصحية، فأكثر من المشى وخفف اعتمادك على المواصلات فهذا يساعدك على اكتساب اللياقة البدنية.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الحوت:

>تحتاج اليوم إلى التخلص من القيود والشعور بالحرية، وعليك أن تأخذ الوقت الخاص بك لوضع اللائحة الخاصة بالمهام التى تريد القيام بها، قد تتعرض اليوم لبعض المواقف المحرجة التى تؤثر سلبيا على حالتك النفسية، لا تستسلم لهذا الشعور حتى لا يتمكن منك.>مهنيا: عليك الوثوق فى قدراتك وإنجازاتك حتى تتمكن من الوصول إلى مزيد من الأهداف ولا تلتفت إلى من يحاول إحباطك أو التقليل من عزيمتك.

عاطفيا: حاول أن تؤجل أية قرارات تنوى اتخاذها اليوم بشأن العلاقة بينك وبين الشريك، واحرص على محاولة إصلاح الأمور بينك وبينه حتى لا تنتهى تلك العلاقة.

صحيا: حاول أن تتجنب تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة التى تسبب لك الأمراض وتجلب لك الكثير من المشكلات الصحية، احرص على ممارسة الرياضة وسوف تشعر بالفرق.

توقعات علماء الفلك:

>لديك القدرة على تحقيق عدة أمور على مدار اليوم، ولكن المشكلة تكمن فى عدم الجاهزية النفسية لذلك، فعليك أن تحاول التخلص من الحدود ولكن مع الحرص على الالتزام بالقوانين التى تسير وفقا لها، وعليك ألا تسمح للآخرين باعتراض طريقك نحو التقدم واسع إلى الهدف الذى تريد الوصول إليه بكل قوة.