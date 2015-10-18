فنون شعبية وسمسمية على مسرح ثقافة الإسماعيلية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

احتفلت الإسماعيلية بالعيد القومى للمحافظة والذى يوافق 16 أكتوبر وهى المرة الأولى بعد تغيير العيد القومى من 25 يناير إلى 16 أكتوبر وحضر الاحتفال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير أمن الإسماعيلية وقيادات من الجيش الثانى الميدانى.

وشاركت فرقة الفنون الشعبية بتقديم فقرات فنية على مسرح قصر الثقافة بالمحافظة بقيادة الفنان ماهر كمال قائد الفرقة ومدير فرع ثقافة الإسماعيلية، كما قدمت فرقة تراث السمسمية بقيادة الفنان يحى مولر عدد من الفقرات الفنية بالإضافة إلى مشاركة الفنان إبراهيم عبدالقادر والفنان ياسر على نجم برنامج عرب أيدول وعضو فرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة بقيادة الفنان أحمد القاضى.

يذكر أن 16 أكتوبر والذى تمت موافقة رئاسة الوزراء على أن يكون عيدا قوميا للإسماعيلية يحمل ذكرى نضال أهالى الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزى عام 1951 واندلاع المظاهرات فى هذا اليوم وحريق (النافى ) الشهير بميدان عرابى أمام محطة السكة الحديد حاليا وكان عبارة عن مستودع للمواد الغذائية الخاصة بقوات الاحتلال، كما يحمل نفس اليوم ذكرى انتصارات القوات المسلحة المصرية عام 1973 ضد قوات الإحتلال الإسرائيلى والتصدى لقوات العدو بالإسماعيلية.

وكانت الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومى منذ عدة سنوات يوم 25 يناير من كل عام ذكرى معركة الشرطة ضد الإنجليز عام 1952 والتى استشهد فيها 56 ضابطا وجنديا مصريا من بلوكات النظام ودارت أحداث المعركة على أرض الإسماعيلية.