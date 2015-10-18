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حزب الكرامة بشمال سيناء يؤكد تضامنه مع أهل فلسطين ضد عدوان إسرائيل

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حزب الكرامة بشمال سيناء يؤكد تضامنه مع أهل فلسطين ضد عدوان إسرائيل حزب الكرامة بشمال سيناء يؤكد تضامنه مع أهل فلسطين ضد عدوان إسرائيل
أعلن حزب الكرامة بشمال سيناء مساء اليوم السبت فى بيان له تضامنه مع الشعب الفلسطينى فى ثورته ضد الكيان الصهيونى الغاشم .

وتابع البيان " إذا كانت الأنظمة العربية تخلت عن قضية الأمة العربية وفلسطين ، فنحن نؤكد للشعب الفلسطينى أن الشعوب العربية مع حق العودة وتحرير فلسطين من البحر حتى النهر وإنه لا مكان لأى صهيونى على أرض فلسطين مهما طال الزمن".

وأضاف البيان :"نؤكد أن أجيال الشعوب العربية تسلم الأجيال الأخرى حق تحرير فلسطين من الكيان الصهيونى الغاصب وإنها ثورة حتى النصر".
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