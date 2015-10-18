محافظ مطروح ومدير الأمن يتفقدان مقار اللجان الانتخابية بالمحافظة

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، عددا من مقار اللجان الانتخابية للوقوف على مدى الاستعدادات الأمنية والتنظيمية للانتخابات البرلمانية بمطروح والاستعداد للتأمين التام من خلال القوات المسلحة وقوات الشرطة، والتعرف على كيفية التصويت من خلال إعلانات توضيحية أمام مقار كل لجنة.

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة قد استعدت للانتخابات البرلمانية 2015، والتى من المقرر أن تجرى فى مطروح بالمرحلة الأولى خلال يومى 18و19 أكتوبر كعُرس ديمقراطى للاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، مع التأكيد على تمتع محافظة مطروح بالأمن والأمان، وتكاتف أبنائها بعيدا عن العصبية والمشاحنات.

ووجه محافظ مطروح بالتزام كل جهة بالمهام والمسئوليات المطلوبة منها خلال العملية الانتخابية سواء من مراجعة وتوفير محولات الكهرباء وسيارات الإسعاف وطفايات الحريق، وتوفير المياه وخطوط التليفونات مع تواجد العاملين بالمنشأة مقر الانتخابات ومراجعة كشوف أسماء الناخبين، بحسب الإقامة ومراعاة طبيعة المجتمع القبلى.

وأشارت نعمة حمدى، مدير إدارة المجالس، إلى أن عدد المراكز الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية 149 بلغ مركزاً انتخابيا منها 21 بمدينة الحمام و5 بالعلمين و29 بالضبعة و60 بمرسى مطروح و9 بالنجيلة، و11 بسيدى برانى و6 بالسلوم و8 بسيوة، وأن عدد الناخبين 239927 ناخبا، وذلك من خلال 149 مقراً انتخابيا، و187 لجنة فرعية، وأن عدد المرشحين بلغ 41 مرشحاً منهم 23 مرشحا بالدائرة الأولى و18 مرشحا بالدائرة الثانية، و4 قوائم حزبية (حزب النور – الجبهة الديمقراطية – حب مصر – فرسان مصر).

كما تم توزيع موظفى اللجان الانتخابية المشاركين بالعملية الانتخابية من قبل محكمة مطروح الابتدائية، وتم توزيع الكشوف على رؤساء مجالس المدن لإعلان الموظفين بأماكن لجانهم.

كما تم تشكيل غرفة عمليات ومتابعة رئيسية بالمحافظة وأخرى بكل مدينة لمتابعة سير العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها، على أن تكون غرفة العمليات فى انعقاد دائم حتى إعلان النتيجة، وإرسالها إلى الأمانة العامة بوزارة التنمية الملحية والجهات المعنية.

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