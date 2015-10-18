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1820 قاضيا يشرفون على العملية الانتخابية بمحافظة الإسكندرية

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1820 قاضيا يشرفون على العملية الانتخابية بمحافظة الإسكندرية 1820 قاضيا يشرفون على العملية الانتخابية بمحافظة الإسكندرية
قال رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية المستشار عبد الله الخولى، إن 1820 قاضيا وعضوا بالنيابة العامة، سيشرفون على عمليتى التصويت والفرز بانتخابات مجلس النواب، لتتم تحت إشراف قضائى كامل على 1677 لجنة فرعية، إضافة إلى رؤساء اللجان العامة التى تصل إلى 10 لجان.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات صحفية، أن جميع القضاة انتهوا من استلام مظروفات بطاقات إبداء الرأى اليوم، وتم تسكين جميع القضاة المغتربين، وسيتم فتح أبواب اللجان الانتخابية بالمحافظة فى تمام التاسعة من صباح الغد.

وقال "الخولى"، إن عدد من يحق لهم التصويت فى الانتخابات والمقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية يبلغ 3 ملايين و 614 ألفا و 649 ناخبا وناخبة، بينما يبلغ عدد المرشحين 389 مرشحا يتنافسون على 25 مقعدا بـ10 دوائر انتخابية بينهم 111 مرشحا حزبيا و 278 مرشحا مستقلا.
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