استنفار أمنى بمحافظة البحر الأحمر استعداداً للعملية الانتخابية

تشهد محافظة البحر الأحمر استنفارا أمنيا استعداداً للعملية الانتخابية والمقرر لها غدا وبعد غد.

عقد اللواء عادل تونسى مساعد الوزير مدير أمن البحر الحمر، اجتماعا تنسيقيا لاتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات اللازمة مع مراجعة خطة التأمين المعدة لهذا الشأن والتى روعى فيها انتشار الخدمات الأمنية بكافة عناصرها المباحثية والنظامية على مدار اليوم الكامل مع رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى والمراجعة الشاملة لخطط التأمين للمنشآت السياحية والعامة والمزارات السياحية المختلفة.

وتتم العملية الانتخابية من خلال 109 لجان انتخابية فى كافة أنحاء المحافظة بدءاً من مدينة رأس غارب وحتى مدينة الشلاتين، وقد قامت المديرية بتعيين خدمات أمنية مضاعفة على تلك اللجان مع اختيار عناصر من الضباط والأفراد المشهود لهم بالكفاءة فى العمل وحسن تقدير الأمور والمؤهلين تدريبياً.

وفى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية نحو مراعاة البعد الإنسانى وحسن التعامل مع المواطنين تم تعيين ضباط وأفراد ممن يعملون فى مجال حقوق الإنسان والعلاقات العامة للمرور الدورى على اللجان لتفقد سير العملية الانتخابية وتيسير كافة سبل التعاون مع المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات مع تقديم الخدمات اللازمة والمعاونة لهم على الإدلاء بأصواتهم.

وأكد اللواء عادل تونسى على أن العملية الانتخابية فى المحافظة سوف تشهد تواجدا أمنيا غير مسبوق وتعاون مستمر بين الشرطة والمواطنين الشرفاء عبوراً بتلك المرحلة لغايتها التى نرجوها جميعا نحو تحقيق الاستحقاق الثالث لهذا الشعب العظيم.