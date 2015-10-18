محافظ الشرقية يبحث مشاكل مدينة "فاقوس" مع حملة "شباب ضد الفساد"

التقى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مساء أمس، مع مجموعة من شباب مركز فاقوس "حملة شباب ضد الفساد" ومجموعة من الأهالى، بحضور رئيس مركز ومدينة فاقوس.

وتبادل الشباب الحوار مع المحافظ، حول ما طرأ من تغيرات للأفضل فى المدينة، بسبب بعض الحملات لإزالة الباعة الجائلين والتصدى للإفساد، وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بحصر جميع المحلات بجوار شريط السكة الحديد والتعديات على حرم الطريق، وذلك لتجهيز حملة من شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس المدينة لرفع تلك التعديات.

وشكى بعض الشباب من أن هناك عمارة سكنية (11 طابقًا) فى شارع عرضه 6 أمتار مخالفة بمدينة فاقوس، وعلى الفور أمر المحافظ بقطع كافة المرافق عن تلك العمارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وعرض الشباب بعض المخالفات الإدارية بمبنى مركز شباب فاقوس، وعلى الفور قرر المحافظ تشكيل لجنة من الشئون القانونية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وتقديم تقرير عاجل ومفصل للعرض على سيادته.

كما طرح أحد الحضور مشكلة مداخل الطرق بالمدينة، وعلى الفور اتصل المحافظ هاتفياً برئيس هيئة الطرق والكبارى بالشرقية، وأفاد بأنه سيتم البدء فى عمل صيانة للطرق بدائرة مركز ومدينة فاقوس خلال الأسبوع المقبل.

كما عرض الشباب مشكلة تراكم القمامة داخل المدينة واقترح المحافظ على الشباب إنشاء شركة نظافة داخل المدينة، على أن يحصل مبلغ 10 جنيهات من كل وحدة سكنية، منها 4 جنيهات للمحافظة والباقى للشركة.