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بعد نشر"اليوم السابع"مأساة طفل حوله حريق منزله إلى "شبح".. الاستجابات تتوالى

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بعد نشر"اليوم السابع"مأساة طفل حوله حريق منزله إلى "شبح".. الاستجابات تتوالى بعد نشر"اليوم السابع"مأساة طفل حوله حريق منزله إلى "شبح".. الاستجابات تتوالى

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مجلس الوزراء يتصل بالأسرة وأطباء عين شمس يوقعون الكشف علي الطفل
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متصلون من دول عربية مختلفة يطالبون الأسرة بفتح حساب لقبول التبرعات
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ووالدة عبد الرحمن "مش عايزة فلوس عايزة ابنى يسافر يتعالج "
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>توالت الاستجابات عقب نشرجريدة اليوم السابع، قصة الطفل "عبد الرحمن فرج أحمد 5 سنوات"، الذى أصيب بتشوهات فى وجهه ويديه وأذنيه نتيجة حريق بمنزلهم بمحافظة الفيوم والتى نشرت تحت عنوان " بالصور.. مأساة طفل "وسيم" حوله حريق منزله إلى "شبح" مبتور الأصابع.. عبد الرحمن "البرىء" رفضته المدرسة "لأن شكله هيخوف زمايله".. والأم: بعد 13 عملية ابنى يحتاج لجراحة كبرى بالخارج و"ما باليد حيلة" .

وفور النشر تلقى "اليوم السابع"، اتصالا من المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء يعلن فيها التأكيد على علاج الطفل عبد الرحمن، وأنهم أنهوا الإجراءات لعلاج الطفل وعلى الأسرة التوجه إلى عميد كلية طب عين شمس لمقابلته فى مكتبه لتوقيع الكشف الطبى على الطفل وبالفعل قابلهم عميد الكلية وقام بتحويلهم إلى عيادة رئيس قسم جراحات التجميل بالكلية لتوقيع الكشف على الطفل.

كما تلقت الأسرة اتصالات عديدة من متبرعين من مختلف الدول ومنها الكويت والسعودية وغيرها طالبوهم بفتح حساب لقبول التبرعات ومعرفة تكلفة العملية، إلا أن والدة عبد الرحمن أخبرت الجميع أنها لا تريد جمع مبلغ مالى لأنها لن تسطيع التصرف به، فكل ما تريده أن يتكفل أحدهم بسفر عبد الرحمن للخارج لإجراء العملية.

من ناحية أخرى تقوم جمعية "أهل "، التى تهتم بحالات حروق الأطفال، بإجراءت علاج الطفل عبد الرحمن، وأكدت الجمعية أنها ستقوم بإرسال مندوب لعمل بحث حول حالة عبد الرحمن ومعاينة منزل الأسرة وسيتم عرض الطفل على الطبيب الأخصائى وبعدها يتم عمل العمليات اللازمة له.

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بالصور.. مأساة طفل "وسيم" حوله حريق منزله إلى "شبح" مبتور الأصابع.. عبد الرحمن "البرىء" رفضته المدرسه "لأن شكله هيخوف زمايله".. والأم: بعد 13 عملية ابنى يحتاج لجراحة كبرى بالخارج و"ما باليد حيلة"

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