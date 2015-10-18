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حفل زفاف المستشار محمد صلاح على نجلة رئيس محكمة جنايات بنها

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وسط كوكبة من رجال القضاء والغناء العربى ورجال السياسية والاقتصاد والسياحة ورجال الأعمال احتفل المستشار محمد صلاح وكيل النائب العام بالإسماعيلية، ونجل المستشار صلاح إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، بحفل زفافه على الأنسة مى نجلة المستشار أسامة رزة رئيس محكمة جنايات بنها.

حضر حفل الزفاف المستشار سعيد مرعى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد الشوربجى رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد المولد رئيس محكمة باستئناف القاهرة، كما حضر الحفل عدد كبير من وكلاء النيابة ورجال الأعمال والسياحة، وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية والأمن العام، وأحيا الحفل الفنانان إيهاب توفيق ومحمود الليثى وطارق عبد الحليم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365