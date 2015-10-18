"القضاة": تهديدات الجماعة الإرهابية لن تثنينا عن الإشراف على الانتخابات

قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن الرسالة التى أرسلها صغائر الجماعة الإرهابية إلى بعض القضاة تحت عنوان " سيبك من الانتخابات حياتك أهم "، لن تثنى قضاة مصر عن أداء واجبهم الوطنى فى تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والإشراف على الانتخابات البرلمانية ، مضيفا أن من يتصور أن قضاة مصر سيرهبون بهذه الأفعال الصغيرة التى تصدر من الجماعة الإرهابية خاطئ تماما، مؤكداً أنه يوجد متربصون بمصر يريدون عدم استكمال هذا الاستحقاق الدستورى الذى يكتمل به دولة القانون والسلطات الثلاث لأركان الدولة.

وأضاف "فتحى" ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج " العاشرة مساء" على قناة دريم، أن هذه الرسائل لا قيمة لها، موضحاً أنهم قابلوا تلك التهديدات بإخطار الجهات الأمنية، والتى اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة وتتبع الرقم الذى تأتى منه هذه الرسائل.

وأشار رئيس نادى قضاة مصر، إلى أنه تم توفير كافة سبل الحماية اللازمة للقضاة، موضحا أن بعض الدول المتربصة بمصر تتمنى أن تظل الدولة المصرية فى الحالة الانتقالية ولا يوجد بها مؤسسات وأن يظل الوضع فى مصر فى حالة فوضى سياسية ، مضيفا أن هذا الأمر لن يحدث أبدا ما دام هذا الشعب العظيم يقف وراء مؤسساته الدستورية ويحميها .

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