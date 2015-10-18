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رفعت قمصان: المنتقبة الممتنعة عن التحقق من شخصيتها لن تتمكن من التصويت

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رفعت قمصان: المنتقبة الممتنعة عن التحقق من شخصيتها لن تتمكن من التصويت رفعت قمصان: المنتقبة الممتنعة عن التحقق من شخصيتها لن تتمكن من التصويت
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه لا بد من التحقق من شخصية السيدات المنتقبات، مضيفا: "إذا رفضت المنتقبة الكشف عن وجهها تنصرف ولن تتمكن من الإدلاء بصوتها.. هى بذلك تنازلت عن حقها الدستورى كون القانون نص على إثبات شخصية الناخب".

وأضاف "قمصان"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن القاضى هو من سيحدد الوقت الذى يقضيه ممثلو منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام داخل اللجان، لافتا إلى أن دور مندوبى المرشحين يقتصر على المراقبة فقط دون تدخل، وتابع: "صناديق التصويت مغلقة بخمسة أرقام كودية لا يمكن فتحها إلا بإتلافها".

وناشد "قمصان" المواطنين الإبلاغ عن أى مخالفة قانونية تحدث حفاظاً على الحقوق السياسية للمجتمع المصرى.

رفعت قمصان: تصوير ورقة الاقتراع مخالف للقانون وسرية الانتخابات
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