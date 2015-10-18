"زيزو": لن أعاقب رمضان صبحى "دى مهارة وأتحدى أى لاعب يقدر يعملها"

أكد عبد العزيز عبد الشافى، مدير قطاع الكرة بالنادى الأهلى، أنه لن يعاقب رمضان صبحى، مهاجم الفريق الأحمر، لوقوفه على الكرة خلال مباراة السوبر مع الزمالك التى أقيمت بالإمارات.

وأضاف "زيزو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "اليوم": "مش هعاقب رمضان صبحى.. هعاقبه على إيه.. دى مهارة وبيعملها فى التمرين كتير جدًا ودى حاجة صعبة.. قول لأى لعيب كورة يعملها كدة مش هيعرف يعملها".

وأوضح زيزو أن حسام غالى عَنّف رمضان صبحى بعد هذه الحركة، لأن الفريق الأحمر كان فى طريقه لإحراز الهدف الرابع، ورمضان صبحى لاعب صغير ولكن مهاراته مرتفعة جدًا.

وأشار عبد العزيز عبد الشافى، إلى أنه فى خدمة النادى الأهلى فى أى وقت، قائلاً: "بعد تحقيق السوبر محدش مشانى ولكن ده اتفاق والنادى الأهلى صاحب فضل كبير علينا، والمنافسة ستبقى مستمرة بين الأهلى والزمالك.. و النجاح ليس معناه الفوز فقط".

وعن رأيه فى فيريرا المدير الفنى للزمالك، قال زيزو: "الراجل ده من المدربين المميزين اللى تواجدوا فى مصر ويستحق التقدير والتوقير".