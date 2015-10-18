رهينة سابق بـ"داعش": "ذباح" التنظيم كان يراقصنى التانجو قبل تعذيبى

قال الرهينة السابق لدى تنظيم داعش المسلح الدنماركى "دانييل راى أوتسون" أنه تعرض لألوان مختلفة من التعذيب على يد العضو بتنظيم داعش "محمد الموازى" المعروف إعلاميا باسم "المجاهد جون"، لافتا إلى أن أغرب طرق التعذيب كانت عندما يراقصه التانجو قبل أن يوسعه ضربا مع بقية أعضاء التنظيم، وفقا لما نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلا عن راديو DR الدنماركى.

وكان الدنماركى "أوتسون"، الذى يعمل مصور صحفى آخر رهينة من الغرب أطلق سراحها تنظيم داعش فى يونيو من العام 2014، بعد أن دفعت أسرته فدية ضخمة مقابل تحريره، وكان زميلا فى السجن لكل من "جيمس فولى" و"ستيفين سوتلوف" و"ديفيد هينز" و"هينينج" و"بيتر كاسيج" الذين ذبحهم "الموازى" ذو الجنسية البريطانية أو المعروف باسم المجاهد "جون".

وقال "أوتسون"، فى أول حديث يدلى به منذ إطلاق سراحه، إن "الموازى" فى إحدى مرات مروره بالسجن الذى كان حبيسه فترة أسره لدى التنظيم المسلح، طلب منه أن يراقصه، فاستجاب له مخافة تعرضه للتعذيب ليبدأ الموازى فى تنفيذ خطوات رقصة التانجو، ولم يجرؤ "أوتسون" فى توجيه بصره إلى الموازى الذى كان يراقصه وهو يتحرك بطرقات السجن قبل أن يطرحه أرضا موجها له ضربات مبرحة مع باقى زملائه فى التنظيم الذين هددوه بقطع أنفه باستخدام قاطع الأسلاك الشائكة.

وأضاف "أوتسون"، أنه كان موشكا على الانتحار ليجنب نفسه العذاب الذى أذاقه إياه الموازى أثناء فترة أسره التى انتهت بعد أن رضخت أسرته لتنظيم داعش وقامت بدفع الفدية التى بلغت 1.9 مليون جنيه أسترلينى، أغلبها تبرع بها أبناء الشعب الدنماركى.

وكان "أوتسون"، قضى 400 يوم بالأسر قبل إطلاق سراحه حيث ذهب إلى سوريا فى 2013 لتوثيق مأساة النازحين جراء الحرب الأهلية.