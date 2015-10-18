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أزمة السنغال - أبو ريدة مشرفا على المنتخب بدلا من حسن فريد

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أزمة السنغال - أبو ريدة مشرفا على المنتخب بدلا من حسن فريد أزمة السنغال - أبو ريدة مشرفا على المنتخب بدلا من حسن فريد

قرر اتحاد الكرة المصري تعيين هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا ليصبح مشرفا على الأول بدلا من حسن فريد نائب رئيس الاتحاد.

وكان حسن فريد قد أكد لـFilGoal.com أنه لم يعتذر عن الإشراف على منتخب الأول.

وأصدر اتحاد الكرة عدة قرارات بعد أزمة مباراة السنغال الودية وهي الأزمة التي حدثت بعد أن اكتشف مسؤولو الجبلاية أن الشركة الراعية قد اتفقت على مباراة المنتخب الأوليمبي وليس الأول ليرفض هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة خوض المباراة.

وقرر اتحاد الكرة تقديم الشكر لحسن فريد عن مهمة الإشراف على المنتخب وتعيين هاني أبو ريدة بلاد منه وكذلك إعفاء الجهاز الإداري للمنتخب.

- لفت نظر كل من سمير عدلي مدير إدارة المنتخبات وأنور صالح مدير التعاقدات وحسين حلمي ومحمد الماشطة من الشؤون القانونية.

- اعتماد الرد على خطاب وزارة الشباب والرياضة بخصوص مباراة السنغال، وذلك بناء على قرار اللجنة المشكلة من أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة وثروت سويلم المدير التنفيذي وحسين حلمي مدير الشؤون القانونية وفوزي غانم مدير المكتب الفني.

- الموافقة على المقترح المقدم من إيهاب لهيطة بشأن علاج الثغرات الموجودة في جهاز العمل الإداري داخل الاتحاد، ولذلك تقرر عدم الجمع بين العمل بالاتحاد والإعلام، وفتح باب الإعلان عن نائب للمدير التنفيذي ومدير للتسويق.

بالإضافة لذلك اعتبار الجلسة ممتدة حتى الأربعاء المقبل لحين عودة رئيس الاتحاد جمال علام والاستماع لوجهة نظره في بعض القرارات.

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