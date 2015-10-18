مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الذكية

أكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة البداد العالمية، أن القانون يعزز الشفافية الرقمية في منهجية العمل الحكومي وفي منظومة الاقتصاد الكلي في الإمارة، معتبراً أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الذكية لمختلف نواحي الحياة في دبي.

ولفت البداد إلى أن القانون يأتي في إطار الرؤية السباقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي ترسخ من النهضة الشاملة في دبي، وخاصة في الخدمات التقنية والاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة.

مشيراً إلى أن قانون دبي للبيانات المفتوحة يأتي في إطار مبادرة دبي مدينة ذكية بحيث يعزز الاستفادة من التطورات التقنية المتلاحقة وتفعيلها في قطاعات واسعة، وخاصة في ما يتعلق بإنترنت الأشياء و«البيانات الضخمة».